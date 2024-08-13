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Українців попередили про нову шахрайську схему: представляються мобільним оператором
09:57 13.08.2024 |
Правоохоронці повідомили про нову шахрайську схему, що почала діяти в Україні. Правопорушники представляються мобільним оператором та збирають дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
За словами правоохоронців метою зловмисників є шляхом заміни SIM-карти, на якій працює ваш номер, отримати доступ до персональних акаунтів у системах інтернет-банкінгу та заволодіти коштами з карток.
Ознаки вчинення шахрайства:
* На мобільні номери, до яких прив'язані банківські картки, періодично телефонують невідомі.
* Надійшло SMS з одноразовим паролем для підтвердження здійснення оплати або зміни даних.
* Отримали сервісне SMS, що ваш номер буде заблоковано або SIM-карта замінена.
* Без очевидних причин раптово зник зв'язок.
* Невідомі запитують у вас дані про інтернет-трафік та інше.
Як захиститися
Щоб захистити свої дані варто ідентифікувати або персоніфікувати номер, до якого прив'язані банківські картки, на ваш паспорт або ж перейти з передоплаченої форми обслуговування на контрактну.
Прості правила для всіх:
* Не залишайте свої контакти незнайомцям.
* Не піддавайтесь впливу емоцій і завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють.
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