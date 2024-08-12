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АНАЛІТИКА

Соціологи з'ясували, що молодь думає про перемогу та своє майбутнє в Україні

17:12 12.08.2024 |

Україна

 

У 2024 році 83% молодих українців віком 16-35 років бачать своє майбутнє в Україні, причому 94% вважають, що їхнє майбутнє в основному залежить від них самих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Водночас у порівнянні з аналогічним опитуванням у 2023 році кількість тих, хто бачить майбутнє в Україні знизилася. Минулого року так заявляли 93%.

Соціологи з&apos;ясували, що молодь думає про перемогу та своє майбутнє в Україні

 

Щодо бачення майбутнього України, то кількість тих, хто бачить майбутнє України обнадійливим, знизилась із 89% до 70%.

Соціологи з&apos;ясували, що молодь думає про перемогу та своє майбутнє в Україні

 

Крім того, кількість тих, хто вірить в перемогу у війні, знизилися із 98% до 82%.

Соціологи з&apos;ясували, що молодь думає про перемогу та своє майбутнє в Україні

 

Переважна більшість молоді (більше 90%) зазначає, що їм комфортне особисте спілкування з різноманітними групами осіб: особами з інвалідністю, людьми з іншим кольором шкіри, військовослужбовцями, внутрішньо переміщеними особами, що є показником соціальної згуртованості і толерантності.

Соціологи з&apos;ясували, що молодь думає про перемогу та своє майбутнє в Україні

 

Всеукраїнське опитування молоді було проведено від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) Опитування проводилось у червні-липні 2024 року компанією Info Sapiens за допомогою телефонних інтерв'ю (CATI). Вибірка становить 2,421 респондент віком 10-35 років, які наразі проживають в Україні. Вибірка кожної вікової групи є репрезентативною для населення України відповідного віку.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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