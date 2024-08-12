Кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в червні скоротилася лише у 2 країнах - Євростат

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 30 червня 2024 року мали 4 млн 315,70 тис. громадян країн, що не входять до ЄС, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року, порівняно з 4 млн 263,20 тис. громадян місяцем раніше, повідомляє Євростат.

"Порівняно з кінцем травня 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+15 010; +1,1%), Польщі (+12 520; +1,3%) і Чехії (+4 370; +1,2%)", - зазначив Євростат.

За його даними, кількість бенефіціарів зменшилася тільки у двох країнах ЄС: Естонії (-1 245; -3,7%) і Франції (-80; -0,1%).

Євростат уточнив, що в статистиці вже третій місяць відсутні дані щодо Іспанії, яка на кінець березня була четвертою за кількістю громадян зі статусом тимчасового захисту - 203,3 тис.

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2024 року основними країнами ЄС, які прийняли отримувачів тимчасового захисту з України, були Німеччина (1 млн 347,53 тис. осіб), Польща (965,78 тис.) та Чехія (360,78 тис. осіб), що становить відповідно 31,2%, 22,4% та 8,4% від їхньої загальної кількості.

За рік кількість біженців з України з таким статусом зросла на 250,08 тис., або на 6,2%, зокрема найбільше в Німеччині - на 214,11 тис., або на 18,9%, у Румунії - на 28,5 тис., або на 21,3%, у Норвегії - на 24,88 тис., або на 52,7%, Ірландії - на 19,35 тис., або на 22,3%.

Водночас у Польщі було зафіксовано зниження їхньої кількості на 11,96 тис., або на 1,2%, а в Болгарії - на 103,34 тис., або 2,8 раза.

Євростат уточнює, що порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб у червні 2024 року спостерігалася в Чехії (33,1), Литві (27,2) і Польщі (26,4), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,6.

Також зазначається, що на 30 червня 2024 року на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (45,6%) отримувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - майже третину (32,4%), тоді як дорослі чоловіки - трохи більше ніж п'яту частину (22,0%) від загальної кількості. Роком раніше частка жінок була 46,6%, дітей 34,4% і дорослих чоловіків 19,0%.

Згідно з представленими даними, у червні п'ятою за кількістю біженців з України зі статусом тимчасового захисту в ЄС залишалася Італія зі 165,51 тис., що на 0,38 тис. більше за травневий показник.

Понад 100 тис. таких осіб на кінець червня 2024 року було також у Нідерландах - 115,85 тис., Словаччині - 122,89 тис. та Ірландії - 106,30 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічувалося в Бельгії - 80,42 тис., Литві - 78,45 тис., Австрії - 77,70 тис., Норвегії - 72,08 тис., Швейцарії - 65,18 тис., Фінляндії - 63,85 тис., Франції - 61,82 тис. (дані про дітей переважно не включено - Євростат), Португалії - 61,87 тис. і Болгарії - 57,35 тис.

Далі йдуть Латвія - 45,50 тис. осіб, Швеція - 41,22 тис., Угорщина - 36,57 тис., Данія - 34,07 тис., Естонія - 32,37 тис., Греція - 30,48 тис., Хорватія - 24,58 тис., Кіпр - 20,68 тис., Люксембург - 4,83 тис., Ісландія - 3,83 тис., Мальта - 2,06 тис. і Ліхтенштейн - 0,64 тис.

Євростат уточнив, що всі наведені дані належать до надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії та тягне за собою запровадження тимчасового захисту.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 15 липня цього року оцінювали в 6,021 млн, а загалом у світі - у 6,580 млн, що відповідно на 24 тис. і 25 тис. більше, ніж місяцем раніше.

У самій Україні, за останніми даними ООН на квітень цього року, було 3,548 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що на 141 тис. менше, ніж на початок року.

Як зазначав на початку березня минулого року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%. Мінекономіки в макропрогнозі на цей рік заклало повернення в Україну 1,5 млн осіб.

Водночас Нацбанк, навпаки, у липневому інфляційному звіті знову погіршив прогноз відтоку з України. Зокрема, цього року з 0,2 млн до 0,4 млн, що вдвічі вище за минулорічний показник. В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, цього року до 6,7 млн, а наступного - до 7 млн.

У новому звіті Нацбанк переніс очікуваний термін початку повернення українців додому з 2025 року на 2026 рік. За його прогнозами, уже в першому кварталі 2026 року додому можуть повернутися 200 тис. українців і ще стільки ж - до кінця року, хоча у квітневому інфляційному звіті чистий приплив 2026 року оцінювали у 800 тис. осіб.