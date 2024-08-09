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АНАЛІТИКА

Комендантську годину продовжено в десятикілометровій смузі від фронту в Донецькій області

22:41 09.08.2024 |

Україна

 

Комендантська година з 12 серпня буде тривати з 17:00 до 09:00 у населених пунктах Донецької області, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"Довгу комендантську годину встановлено, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк. Закликаю всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей", - написав Філашкін у телеграмі.

За його словами, у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більш ніж на 10 км, комендантська година триватиме з 21:00 до 05:00.

"Відповідне розпорядження підписав сьогодні на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", - повідомив Філашкін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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