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АНАЛІТИКА

Українці все частіше укладають шлюбні договори. За рік попит зріс на чверть

10:45 09.08.2024 |

Україна

 

Українці все частіше заключають шлюбні договори. Із початку року нотаріуси використали 3 768 відповідних бланків, що на чверть більше, ніж за відповідний період роком раніше.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Загалом за шість місяців 2024 року в Україні створили 72 766 нових сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше до 2022 року. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, ніж до великої війни.

За статистикою, незмінним лідером за кількістю шлюбів залишається Київ - 9 392 нових сімей. Друге місце посідає Дніпропетровщина - 7 076 одружень, а замикає трійку лідерів Одещина - 4 896 новостворених сімей.

До того ж після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення два роки поспіль стабільно більшає розлучень. Так, 15 578 розірвань шлюбу було зареєстровано за перші шість місяців 2024 року. Це у 1,5 раза більше за відповідний період минулого року та на 18% більше, ніж за перше півріччя 2021 року.

В антирейтингу за кількістю розлучень так само лідує Київ - 2 118 розірвань шлюбу. До трійки потрапили ще Дніпропетровська область - 1404 розлучень та Харківська - 1148.

За виключенням окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше розлучень На Закарпатті - 224, а найменше шлюбів беруть у Чернівецькій області - 1376 за пів року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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