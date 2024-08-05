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«е-Карта»: Мінветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів на держслужбі
16:05 05.08.2024 |
Міністерство у справах ветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на державній службі - е-Карту. Сервіс уже доступний на платформі е-Ветеран.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Зазначається, що е-карта вакансій візуалізує інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.
У такий спосіб відомство намагається полегшити ветеранам та ветеранкам процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу.
Як пояснили у Мінветеранів, користувачі можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов'язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв'язку, перейшовши до вкладки "Таблиця".
Як приклад, у Мінветеранів на сьогодні понад 17% штату - це ветерани і ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, діючих військовослужбовців, колишні військовополонені.
Наразі на е-Карті розміщено 170 вакансій, які оновлюються щогодини.
Розробка е-Карти вакансій здійснювалась у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Міжнародною організацією з міграції.
Як повідомлялося, у травні Мінветеранів анонсувало створення бази ветеранів-фахівців для роботодавців.
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