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АНАЛІТИКА

«е-Карта»: Мінветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів на держслужбі

16:05 05.08.2024 |

Україна

 

Міністерство у справах ветеранів запускає проєкт з працевлаштування ветеранів та ветеранок на державній службі - е-Карту. Сервіс уже доступний на платформі е-Ветеран.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що е-карта вакансій візуалізує інформацію про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні.

У такий спосіб відомство намагається полегшити ветеранам та ветеранкам процес пошуку роботи та сприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу.

Як пояснили у Мінветеранів, користувачі можуть обрати для себе вакансії у різних регіонах країни, а також отримати детальну інформацію про функціональні обов'язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв'язку, перейшовши до вкладки "Таблиця".

Як приклад, у Мінветеранів на сьогодні понад 17% штату - це ветерани і ветеранки, члени їхніх родин і сімей загиблих, діючих військовослужбовців, колишні військовополонені.

Наразі на е-Карті розміщено 170 вакансій, які оновлюються щогодини.

Розробка е-Карти вакансій здійснювалась у співпраці з Національним агентством України з питань державної служби та Міжнародною організацією з міграції.

Як повідомлялося, у травні Мінветеранів анонсувало створення бази ветеранів-фахівців для роботодавців.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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