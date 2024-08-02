Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацкомісія зі стандартів державної мови схвалила текст стандарту «Українська мова як іноземна. Рівні «А1-С2»

11:49 02.08.2024 |

Україна

 

Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила текст стандарту державної мови "Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння "А1-С2".

"Створення цього стандарту було ґрунтовним, копітким, ретельним і доволі тривалим процесом, який тепер вийшов на завершальну стадію. Попереду - процедура погодження та державної реєстрації стандарту державної мови як нормативного документа, який також стане для Міністерства юстиції України першим досвідом такої роботи, адже мовні стандарти органи влади в Україні ще не реєстрували", - ідеться в повідомленні Нацкомісії.

Очікується, що стандарт державної мови "Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння "А1-С2" буде надійним підґрунтям для тих, хто викладає українську мову в усьому світі, видає підручники та посібники, створює тести з української мови як іноземної, розробляє навчальні програми, організовує школи та курси для всіх охочих вивчити українську мову.

Зі свого боку уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав схвалення тексту стандарту.

"Це рішення - вагомий крок для утвердження та популяризації української мови за кордоном. Переконаний, що це суттєво збільшить кількість охочих вивчити мову Героїв у світі, а також гарантуватиме українській статус офіційної мови Європейського Союзу", - наголосив мовний омбудсмен.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1390
  0,1327
 0,32
EUR
 1
 44,4013
  0,0003
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9148  0,09 0,22 41,5319  0,12 0,28
EUR 44,2841  0,02 0,05 45,0367  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,11 0,27 41,2400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес