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Нацкомісія зі стандартів державної мови схвалила текст стандарту «Українська мова як іноземна. Рівні «А1-С2»
11:49 02.08.2024 |
Національна комісія зі стандартів державної мови схвалила текст стандарту державної мови "Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння "А1-С2".
"Створення цього стандарту було ґрунтовним, копітким, ретельним і доволі тривалим процесом, який тепер вийшов на завершальну стадію. Попереду - процедура погодження та державної реєстрації стандарту державної мови як нормативного документа, який також стане для Міністерства юстиції України першим досвідом такої роботи, адже мовні стандарти органи влади в Україні ще не реєстрували", - ідеться в повідомленні Нацкомісії.
Очікується, що стандарт державної мови "Українська мова як іноземна. Рівні загального володіння "А1-С2" буде надійним підґрунтям для тих, хто викладає українську мову в усьому світі, видає підручники та посібники, створює тести з української мови як іноземної, розробляє навчальні програми, організовує школи та курси для всіх охочих вивчити українську мову.
Зі свого боку уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь привітав схвалення тексту стандарту.
"Це рішення - вагомий крок для утвердження та популяризації української мови за кордоном. Переконаний, що це суттєво збільшить кількість охочих вивчити мову Героїв у світі, а також гарантуватиме українській статус офіційної мови Європейського Союзу", - наголосив мовний омбудсмен.
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