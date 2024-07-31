Фінансові новини
- |
- 31.07.24
- |
- 19:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Із 1 серпня в Україні видаватимуть водійські посвідчення нового зразка
17:35 31.07.2024 |
Із 1 серпня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які матимуть додатковий захист.
Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів №1358 від 22 грудня 2023 року, передає Укравтопром.
Відтак, захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування, також на бланку свідоцтва додатково розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті.
Зазначається, що QR-код містить посилання на відповідний електронний сервіс, розміщений на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС, що використовується для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва, та підтвердження його дійсності.
Водночас старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію залишаються чинними до кінця терміну їх дії.
Як повідомлялося, із травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначають по-новому - на них змінився розпізнавальний знак "У" на "Н".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські захисники збили ракету Х-59 і всі 89 ударних БПЛА в ніч на середу - командувач ПС Олещук
|ХАМАС заявляє, що його лідера Ісмаїла Ханію вбили у Тегерані
|WSJ: США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна
|Мінфін попередив про ризик проблем з виплатами військовим без нових податків
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Із 1 серпня в Україні видаватимуть водійські посвідчення нового зразка
|Україна мобілізує 30 тисяч людей щомісяця - NYT
|Міноборони: Електронний і паперовий військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу
|«Укрзалізниця» вводить верифікацію через «Дію» для деяких міжнародних рейсів
|Міносвіти запускає гарячу лінію «Школа офлайн»
|Уряд ухвалив «революційну» концепцію держпрограми водозабезпечення
Бізнес
|Xiaomi EV планує поставити 100 000 електромобілів до листопада
|Apple використовує для тренування ШІ чипи Google, а не NVIDIA
|SpaceX веде переговори про посадку і відновлення ракети Starship біля узбережжя Австралії
|Зарплати українських IT-спеціалістів за пів року зросли в середньому на $300
|Міністерство юстиції США вимагає заборонити TikTok через загрозу нацбезпеці
|Apple відкладає впровадження ШІ-функцій у новій операційній системі – Bloomberg
|Рекорд бездротового заряджання електромобілів — 270 кВт без точного паркування та шкідливого випромінювання