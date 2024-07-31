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АНАЛІТИКА

Із 1 серпня в Україні видаватимуть водійські посвідчення нового зразка

17:35 31.07.2024 |

Україна

Із 1 серпня в Україні видаватимуть водійські посвідчення нового зразка

 

Із 1 серпня сервісні центри Міністерства внутрішніх справ почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які матимуть додатковий захист.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів №1358 від 22 грудня 2023 року, передає Укравтопром.

Відтак, захисне покриття бланків матиме спеціальне маркування, також на бланку свідоцтва додатково розміщуватиметься QR-код у правому нижньому куті.

Зазначається, що QR-код містить посилання на відповідний електронний сервіс, розміщений на офіційному сайті Головного сервісного центру МВС, що використовується для перевірки відомостей, внесених до бланка свідоцтва, та підтвердження його дійсності.

Водночас старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію залишаються чинними до кінця терміну їх дії.

Як повідомлялося, із травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначають по-новому - на них змінився розпізнавальний знак "У" на "Н".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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