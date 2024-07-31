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Міносвіти запускає гарячу лінію «Школа офлайн»
11:48 31.07.2024 |
Міністерство освіти і науки України запускає нову гарячу лінію "Школа офлайн" для інформування про освітню політику щодо повернення учнів до очного навчання.
"Для кого створено гарячу лінію - батьки, школярі, освітні управлінці, вчителі, керівники департаментів освіти, представники органів місцевого самоврядування та громадських організацій - усі, хто долучився до змін", - ідеться в повідомленні міністерства.
Зазначено, що на гарячій лінії можна дізнатися: про форми здобуття освіти в новому навчальному році (очна, змішана й дистанційна); особливості навчання дітей, переміщених унаслідок російської агресії; організацію навчання для дітей, які перебувають за кордоном; функціонування мережі дистанційних шкіл; навчання учнів на тимчасово окупованих територіях; можливості для вчителів дистанційних шкіл.
Щоб звернутися на гарячу лінію, треба зателефонувати за номером 1545 з мобільного або стаціонарного телефона, у голосовому меню обрати 5, під'єднатися до оператора й озвучити запит.
Повідомляється, що працює кол-центр у понеділок - четвер з 9:00 до 17:00, у п'ятницю з 9:00 до 16:00.
Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки впроваджує комплексну політику "Школа офлайн" для надання доступу до безпечної очної освіти, а також для підвищення якості дистанційного навчання.
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