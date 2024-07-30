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АНАЛІТИКА

Населення у зоні бойових дій зможе збирати дрова самостійно - рішення уряду

15:50 30.07.2024 |

Україна

 

Кабінет Міністрів затвердив процедуру забезпечення дровами населення на територіях, на яких ведуться/велися бойові дії.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Установлено на період дії правового режиму воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення або скасування процедуру забезпечення деревиною паливною населення територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Передбачено, що таке забезпечення населення деревиною паливною здійснюється безоплатно шляхом самостійного збору населенням деревини паливної для побутових потреб домогосподарств», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що обʼєктами для самостійного збору деревини паливної для побутових потреб є порубкові рештки на лісових ділянках усіх видів рубок (збір порубкових решток здійснюється без відокремлення стовбура дерева від пня та використання бензо- та електромоторних пил).

Самостійний збір паливної деревини для побутових потреб дозволено у разі настання безпечних умов (припинення бойових дій, деокупація, очищення від вибухонебезпечних предметів тощо) перебування на відповідних лісових ділянках виключно в межах районів, територіальні громади яких включені або були включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Постанова також визначає особливості прийняття радою оборони області рішення про здійснення заходів із самостійної заготівлі деревини паливної для побутових потреб домогосподарств в межах області, а також здійснення обліку такої деревини.

Як повідомлялося, вразливі категорії жителів прифронтових територій забезпечать дровами на зимовий період.
 

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