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АНАЛІТИКА

Отримати військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна на порталі «Дія»

13:47 30.07.2024 |

Україна

 

Відтепер військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів можна отримати на порталі "Дія".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати за будь-яких обставин - від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

"На документі є QR-код - за ним перевірятимуть дійсність документа та інформацію з реєстру Оберіг, наприклад про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про людину", - пояснили у Мінцифри.

Щоб отримати військово-обліковий документ, необхідно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП, обрати сервіс "Військово-обліковий документ", натиснути "Подати заяву" та підписати її електронним підписом.

Після того впродовж 10 хвилин документ зʼявиться в кабінеті громадянина на порталі "Дія".

Усі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні були оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку Резерв+.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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