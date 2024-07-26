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У Харкові перейменовано 3 станції метро і 48 топонімів
16:43 26.07.2024 |
Станції Харківського метрополітену "Проспект Гагаріна", "Героїв Праці" і "Завод імені Малишева" перейменовано на "Леваду", "Салтівську" і "Заводську" відповідно.
Відповідне розпорядження в рамках реалізації закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" підписав начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.
Станції "Левада" і "Заводська" розташовані на Холодногірсько-Заводській лінії, "Салтівська" - на Салтівській лінії і є її кінцевою.
Відповідно до того ж розпорядження нові назви отримали ще 48 міських топонімів. Зокрема, вул. Лермонтовська стала вул. Майка Йогансена, Чайковська - Михайля Семенка, вул. Шолохова - вул. Сергія Параджанова, вул. Красноградська - вул. Миколи Зерова, вул. Нікітіна - вул. Ігоря Малицького, вул. Толбухіна - вул. Володимира Пасічника. Бульвар Грицевця тепер названо на честь Дмитра Антоновича, а вул. Грицевця стала вул. 92-ї бригади. Вул. Рибалка стала вул. Бригади Хартія, вул. Дружби Народів - вул. Соборності України, проспект Гагаріна - Аерокосмічним.
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