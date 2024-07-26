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Мінкультури додало шість нових елементів до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини
12:38 26.07.2024 |
Міністерство культури та інформаційної політики України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Серед них:
Традиція дзвонарства у Львові
Культура приготування та споживання «засипаної капусти» Львівщини
Традиція створення бойківської писанки булавкою
Обряд встановлення «віхи» на Переяславщині
Програма з охорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України
Техніка вишивки «городоцький шов» або «городоцький стіб»
Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.
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