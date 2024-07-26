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АНАЛІТИКА

Мінкультури додало шість нових елементів до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

12:38 26.07.2024 |

Україна

Міністерство культури та інформаційної політики України додало нові елементи до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Серед них:

Традиція дзвонарства у Львові

 

Культура приготування та споживання «засипаної капусти» Львівщини

 

Традиція створення бойківської писанки булавкою

 

Обряд встановлення «віхи» на Переяславщині

 

Програма з охорони традиції покриття хат соломою та очеретом у Національному музеї народної архітектури та побуту України

 

Техніка вишивки «городоцький шов» або «городоцький стіб»

 

Відтепер місцеві громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України про охорону елементів нематеріальної культурної спадщини.
 

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