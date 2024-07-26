Реєстр лудоманів за пів року виріс удвічі

У Реєстрі лудоманів перебуває 7 874 особи. Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність зросла удвічі за перші пів року 2024-го.

Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

Зазначається, що за перші шість місяців цього року до реєстру включили 4 585 осіб. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом.

Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб. Для порівняння, у першому півріччі 2023 цей показник становив 115 осіб, а у перший рік повномасштабного вторгнення - лише 26 осіб.

Рекордним був квітень 2024 року, коли до Реєстру включили 1 041 особу.

Загалом за три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю. Понад половину лудоманів потрапили до переліку за перші півроку 2024-го.

Водночас із переліку за весь час було виключено 582 людини, переважна більшість яких - 71% - у 2024 році.