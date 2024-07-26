Фінансові новини
- |
- 26.07.24
- |
- 10:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Реєстр лудоманів за пів року виріс удвічі
10:47 26.07.2024 |
У Реєстрі лудоманів перебуває 7 874 особи. Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність зросла удвічі за перші пів року 2024-го.
Про це повідомляє Опендатабот із посиланням на дані Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
Зазначається, що за перші шість місяців цього року до реєстру включили 4 585 осіб. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки загалом.
Щомісяця реєстр поповнюється, в середньому, на 760 осіб. Для порівняння, у першому півріччі 2023 цей показник становив 115 осіб, а у перший рік повномасштабного вторгнення - лише 26 осіб.
Рекордним був квітень 2024 року, коли до Реєстру включили 1 041 особу.
Загалом за три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю. Понад половину лудоманів потрапили до переліку за перші півроку 2024-го.
Водночас із переліку за весь час було виключено 582 людини, переважна більшість яких - 71% - у 2024 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України через помилку у розрахунках
ТОП-НОВИНИ
|Стефанчук заявив, що законопроект про «відкуп» за корупцію виправлять
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і очікує її зниження на початку 2025 р.
|Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
|Іспанія анонсувала передачу Україні системи ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Реєстр лудоманів за пів року виріс удвічі
|Кабмін затвердив держстандарт профільної середньої освіти з вересня 2027 року
|Соціологи: В Україні меншає тих, хто вважає себе росіянином
|Більшість українців не адаптувалися за кордоном і мають намір повернутися — опитування
|Перша підозра після криміналізації контрабанди. Попався житель Чернівецької області
|Парковки у Києві почали здавати в оренду виключно онлайн
|Паспортний сервіс «Документ» відновив видачу паспортів для чоловіків за кордоном. Але є одна умова
Бізнес
|Зарядка електромобіля за 5 хвилин. Реальність чи ні
|Chrome тепер хоче знати, чому ви завантажуєте небезпечні файли
|Netflix має у роботі понад 80 ігор та планує випускати одну щомісяця
|Медитація серед бетону: тизер нової гри від розробника S.T.A.L.K.E.R. 2
|Ford представив новий кросовер Capri
|Квантовий комп'ютер від Quantinuum продемонстрував нові можливості квантових обчислень, перевищивши результати Google у 100 разів
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь