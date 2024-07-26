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Кабмін затвердив держстандарт профільної середньої освіти з вересня 2027 року
10:42 26.07.2024 |
Кабінет Міністрів України затвердив державний стандарт профільної середньої освіти в академічних ліцеях (10-12 класи), установах професійної (професійно-технічної), а також фахової передвищої та фахової спеціалізованої освіти, який почне діяти з 1 вересня 2027 року.
"Цей стандарт передбачає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію: навчатися за академічним або професійним спрямуванням. Учні шкіл та студенти ЗП(Т)О і ФПО зможуть обирати профіль навчання, який пропонуватиме навчальні предмети / інтегровані курси для поглибленого чи професійно орієнтованого вивчення, а також предмети / інтегровані курси поза профілем", - ідеться в повідомленні Міністерства освіти і науки.
Зазначається, що навчатися за новим стандартом учнівство і студентство почнуть із 1 вересня 2027 року (перша паралель/перший потік "Нової української школи"), а до цього часу відбуватиметься підготовка до реформи: затвердження типової освітньої програми й модельних навчальних програм різних інтегрованих курсів і навчальних предметів, пілотування, зміна мережі закладів освіти, зокрема створення ліцеїв.
Серед основних новацій держстандарту: вибір профілю навчання, наприклад: математичний, STEM, IT, мовно-літературний; кількість годин для вивчення навчальних предметів/інтегрованих курсів за вибором зростає з кожним роком навчання; кількість годин на обов'язкові навчальні предмети й інтегровані курси найбільша в 10 класі; кількість годин для обов'язкових навчальних предметів та інтегрованих курсів за обраним профілем пропорційно зростає від 10 до 12 року навчання; години на вибіркові курси чи предмети охоплюють і профільні, і позапрофільні предмети й курси, а також низка інших нововведень.
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