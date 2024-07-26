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Соціологи: В Україні меншає тих, хто вважає себе росіянином
23:38 25.07.2024 |
В Україні більшає людей, які вважають себе етнічними українцями. Таку тенденцію засвідчують оприлюднені в середу, 24 липня, результати соціологічного опитування.
, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року.
Як показало соціологічне дослідження, 94,7 відсотка опитаних вважають себе етнічними українцями, натомість 1,9 відсотка респондентів назвали себе етнічними росіянами, ще 1,9 відсотка віднесли себе до інших етносів, а 1,5 відсотка учасників опитування не визначилися із своєю етнічною належністю.
Показово, що до повномасштабної війни РФ проти України - в червні 2021 року - 87,3 відсотка респондентів називали себе українцями, а 9,1 відсоток - росіянами. В травні 2023 року фіксувалися показники в 92,6 та 2,6 відсотка відповідно.
Інші зміни в етнічній належності
У 2017 році 73,9 відсотка опитаних в Україні відчували свою приналежність лише до однієї національності, а 12,1 відсотка респондентів - одразу до двох або кількох національностей. Майже шість відсотків респонентів не відчували належності до жодної національності, а вісім відсотків - тоді не визначилися. Тепер дані значно відрізняються.
Так, згідно з даними опитування, що проводилося у 2024 році, частка тих, хто відчуває свою приналежність лише до однієї національності, зросла до 83,6 відсотка, а частка тих, відносить себе одразу до двох або кількох національностей, зменшилася до 7,3 відсотка, і практично не змінилася частка тих, хто не відчуває належності до жодної національності (4,7 відсотка).
Частка тих, хто не визначився із етнічною належністю, складає 4,5 відсотка. у 2017 році таких респондентів було 8,1 відсотка.
Мовна ситуація
Іншою тенденцією, що простежується останнім часом в українському суспільстві, стало істотне зростання тих, хто називає українську мову своєю рідною. У червні 2024 року таких респондентів було 78,4 відсотка, а в травні 2023 року - 77,8 відсотка. Водночас російську мову у червні 2024 року рідною назвали 6,4 відсотка, у травні 2023 року таких було 5,2 відсотка.
Ці цифри істотно відрізняються від показників 2017 року: тоді 67,7 відсотка українців називали українську рідною мовою, а 13,8 відсотка респондентів - російську.
Ставлення до громадянства України
Також отримані в червні 2024 роки результати засвідчили, що 91,4 відсотка опитаних громадян України відповіли, що "дуже пишаються" або "скоріше пишаються" своїм українським громадянством. Приміром, у 2015 році таких було 68,4 відсотка, у 2010 - 61,8, у 2000 - 62,4 відсотка, підрахували соціологи.
Нині пишаються українським громадянством 95 відсотків жителів західного регіону, 93 відсотки жителів центрального регіону, 92 відсотків жителів південного регіону та 83 відсотки жителів східного регіону, зазначають автори дослідження.
Опитування проводилося методом face-to-face у всіх областях і регіонах України, які контролюються українським урядом і де не точаться бойові дії. В дослідження взяло участь 2016 респондентів віком від 18 років.
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