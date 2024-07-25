Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більшість українців не адаптувалися за кордоном і мають намір повернутися — опитування

23:01 25.07.2024 |

Україна

Більшість українців не адаптувалися за кордоном і мають намір повернутися — опитування

 

Більшість українців, які виїхали через війну, - 64% - не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування, тому мають намір повернутися. Про це свідчать дані опитування Gradus Research.

Фактор адаптації істотно впливає на намір повернутися назад до України: його відзначили 55% респондентів.

З тих, хто має намір повернутися до України, 62% ще не готові назвати точну дату повернення.

Найбільше прагнуть повернутися ті українці, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або тимчасово непрацевлаштовані (68%).

Не менше 60% опитаних відчувають особисту безпеку за кордоном, і дещо більше (65%) спокійні за безпеку своїх дітей, і для них це стає вагомим фактором, що стримує повернення.

Гарантоване стабільне працевлаштування - головний чинник повернення для 41% респондентів.

Більшість українців не адаптувалися за кордоном і мають намір повернутися — опитування

 

Для 36% опитаних українських мігрантів важлива наявність фінансової допомоги в Україні на час повернення, а для 33% - можливість отримання або облаштування житла в безпечних регіонах України. Близько чверті респондентів (27%) готові повернутись у разі посилення протиповітряної оборони України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1977
  0,0197
 0,05
EUR
 1
 44,6830
  0,0214
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9904  0,09 0,22 41,6463  0,10 0,24
EUR 44,5889  0,08 0,19 45,4052  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес