Більшість українців не адаптувалися за кордоном і мають намір повернутися — опитування

Більшість українців, які виїхали через війну, - 64% - не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування, тому мають намір повернутися. Про це свідчать дані опитування Gradus Research.

Фактор адаптації істотно впливає на намір повернутися назад до України: його відзначили 55% респондентів.

З тих, хто має намір повернутися до України, 62% ще не готові назвати точну дату повернення.

Найбільше прагнуть повернутися ті українці, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або тимчасово непрацевлаштовані (68%).

Не менше 60% опитаних відчувають особисту безпеку за кордоном, і дещо більше (65%) спокійні за безпеку своїх дітей, і для них це стає вагомим фактором, що стримує повернення.

Гарантоване стабільне працевлаштування - головний чинник повернення для 41% респондентів.

Для 36% опитаних українських мігрантів важлива наявність фінансової допомоги в Україні на час повернення, а для 33% - можливість отримання або облаштування житла в безпечних регіонах України. Близько чверті респондентів (27%) готові повернутись у разі посилення протиповітряної оборони України.



