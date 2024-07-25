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Більшість українців не адаптувалися за кордоном і мають намір повернутися — опитування
23:01 25.07.2024 |
Більшість українців, які виїхали через війну, - 64% - не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування, тому мають намір повернутися. Про це свідчать дані опитування Gradus Research.
Фактор адаптації істотно впливає на намір повернутися назад до України: його відзначили 55% респондентів.
З тих, хто має намір повернутися до України, 62% ще не готові назвати точну дату повернення.
Найбільше прагнуть повернутися ті українці, які працюють віддалено на українські компанії (70%) або тимчасово непрацевлаштовані (68%).
Не менше 60% опитаних відчувають особисту безпеку за кордоном, і дещо більше (65%) спокійні за безпеку своїх дітей, і для них це стає вагомим фактором, що стримує повернення.
Гарантоване стабільне працевлаштування - головний чинник повернення для 41% респондентів.
Для 36% опитаних українських мігрантів важлива наявність фінансової допомоги в Україні на час повернення, а для 33% - можливість отримання або облаштування житла в безпечних регіонах України. Близько чверті респондентів (27%) готові повернутись у разі посилення протиповітряної оборони України.
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