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АНАЛІТИКА

Парковки у Києві почали здавати в оренду виключно онлайн

12:26 25.07.2024 |

Україна

 

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" почало здавати паркувальні майданчики в оренду виключно через конкурентні електронні торги. Перші два аукціони оголосили в системі Prozorro.Продажі, повідомила пресслужба компанії.

Київтранспарксервіс - єдиний оператор із паркування транспортних засобів у Києві.

Раніше комунальне підприємство укладало прямі договори з орендарями. Воно сподівається, що перехід до конкурентної процедури відбору контрагентів дозволить збільшити дохід від стоянок.

Перші лоти знаходяться в Голосіївському районі на півдні Києва:

→ майданчик на проспекті Науки, 119б, що має 31 платне місце та три безплатні місця для людей з інвалідністю. Ціна одного паркомісця на день стартує від 6,5 грн;

→ майданчик на вулиці Саперно-Слобідська, 8-10, на 60 місць для платного паркування та сім місць для безплатного паркування людей з інвалідністю. Стартова вартість одного паркомісця на день - 6,5 грн.

Торги заплановані на 30 липня.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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