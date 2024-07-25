Фінансові новини
- |
- 25.07.24
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Парковки у Києві почали здавати в оренду виключно онлайн
12:26 25.07.2024 |
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" почало здавати паркувальні майданчики в оренду виключно через конкурентні електронні торги. Перші два аукціони оголосили в системі Prozorro.Продажі, повідомила пресслужба компанії.
Київтранспарксервіс - єдиний оператор із паркування транспортних засобів у Києві.
Раніше комунальне підприємство укладало прямі договори з орендарями. Воно сподівається, що перехід до конкурентної процедури відбору контрагентів дозволить збільшити дохід від стоянок.
Перші лоти знаходяться в Голосіївському районі на півдні Києва:
→ майданчик на проспекті Науки, 119б, що має 31 платне місце та три безплатні місця для людей з інвалідністю. Ціна одного паркомісця на день стартує від 6,5 грн;
→ майданчик на вулиці Саперно-Слобідська, 8-10, на 60 місць для платного паркування та сім місць для безплатного паркування людей з інвалідністю. Стартова вартість одного паркомісця на день - 6,5 грн.
Торги заплановані на 30 липня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
|Іспанія анонсувала передачу Україні системи ППО Hawk
|Готували підпали торгових центрів в Україні та на території країн ЄС: Викрито агентурну групу ФСБ РФ, - СБУ
|Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Перша підозра після криміналізації контрабанди. Попався житель Чернівецької області
|Парковки у Києві почали здавати в оренду виключно онлайн
|Паспортний сервіс «Документ» відновив видачу паспортів для чоловіків за кордоном. Але є одна умова
|У передмістях Києва встановлять понад 50 МВт когенераційних установок
|Дефіцит кадрів: жінок почнуть безплатно готувати на водійок міських автобусів
|До ЗСУ вступили перші засуджені жінки, - Мін'юст
Бізнес
|Медитація серед бетону: тизер нової гри від розробника S.T.A.L.K.E.R. 2
|Ford представив новий кросовер Capri
|Квантовий комп'ютер від Quantinuum продемонстрував нові можливості квантових обчислень, перевищивши результати Google у 100 разів
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь
|Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica
|Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237