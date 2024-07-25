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Паспортний сервіс «Документ» відновив видачу паспортів для чоловіків за кордоном. Але є одна умова
23:34 24.07.2024 |
Закордонні філії ДП "Документ" з 24 липня відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків.
Водночас умовою для видачі документів є наявність у них військово-облікових документів, повідомляється на сайті держпідприємства.
"Для отримання послуг, вказаній категорії громадян необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України "Резерв+" за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності дійсних військово-облікових документів є обов'язковим", - наголошується у повідомленні.
Здійснити подачу заяв-анкет на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Ґданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та Мілані (Італія).
Для громадян у закордонних підрозділах ДП "Документ" доступні такі послуги:
* оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
* обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
* обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності).
Як повідомлялося, 23 квітня ДП "Документ" призупинило видачу готових документів у своїх закордонних підрозділах, пояснивши це технічними причинами.
Водночас 23 квітня Кабінет міністрів заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Виключення зробили для чоловіків віком від 18 до 60 років, на яких поширюються положення пунктів 2-1 - 2-3, 2-7 Правил перетинання державного кордону. У цих пунктах наведені підстави для виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив призупинення надання послуг чоловікам призовного віку у закордонних консульствах, хоча ухвалений Верховною Радою закон про посилення мобілізації ще не набув чинності. За словами Кулеби, після призупинки надання послуг МЗС підготує новий порядок отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.
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