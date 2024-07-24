У «Резерв+» додали позначку про своєчасне оновлення даних

У додаток "Резерв+" в електронній версії військово-облікового документа додали позначку "Дані уточнено вчасно", повідомляє Міністерство оборони України.

Для того, щоб отримати таку позначку, необхідно оновити документ у застосунку, у разі, якщо дані військовозобов'язаного було уточнено до 17 липня, у повній версії документа (завантажується під час натискання трьох точок) з'явиться зелена позначка "Дані уточнено вчасно", ідеться у відео повідомленні Міноборони у Facebook.

Як повідомлялося раніше, до 23:59 17 липня необхідно було оновити свої дані в додатку "Резерв+", щоб уникнути адміністративної відповідальності за невиконання норм закону.