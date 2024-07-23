Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня - Шмигаль

Кабінет Міністрів України визначив понеділок, 2 вересня, початком нового 2024/2025 навчального року в загальній середній школі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. І його завершення 30 червня 2025 року", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

У зв'язку з цим обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.