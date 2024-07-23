Фінансові новини
- |
- 23.07.24
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня - Шмигаль
13:54 23.07.2024 |
Кабінет Міністрів України визначив понеділок, 2 вересня, початком нового 2024/2025 навчального року в загальній середній школі, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. І його завершення 30 червня 2025 року", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
У зв'язку з цим обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС розгнівані перемовинами Орбана щодо України і визначились з покаранням за це
|Нардепи зі «Слуги народу» зірвали розгляд питання про відкликання Безуглої з комітету з нацбезпеки
|Болгарія знайшла в себе надлишкові боєприпаси, які готова передати Україні
|Угорщина знову заблокувала фінансування з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Навчальний рік в українських школах розпочнеться 2 вересня - Шмигаль
|Програма «Захист України» передбачає вивчення озброєння, медичної допомоги та стрілецьку підготовку - Міносвіти
|«Дія» вказуватиме причину відмовлення перереєстрації авто
|Цифрова транспортна карта в Києві з 1 серпня коштуватиме 50 гривень. Це на 50% дешевше пластиково
|«єЧерга» для вантажівок: Послугу поширили на ще один пункт пропуску
|В Україні 9500 телефонів фіксують «Шахеди» за звуком та передають дані ППО
|Мобільним операторам спростили заживлення базових станцій. Це допоможе підтримувати зв'язок без світла 10 годин
Бізнес
|Microsoft запатентувала систему, яка шифрує текст на екрані так, щоб сторонні не могли читати його з боку
|Google планує випустити розумні окуляри з Gemini
|Microsoft поки не може захистити Windows від збоїв, як з антивірусом CrowdStrike, через угоду з ЄС 2009 року
|За оцінкою Microsoft, від глобального технологічного збою постраждало менше 1% пристроїв з Windows
|OpenAI представила модель штучного інтелекту GPT-4o mini
|Українська гра Codename: Ocean Keeper вийшла в Дочасному доступі Steam
|Графічний редактор Microsoft Designer виходить з раннього доступу та стає доступним для користувачів iOS та Android