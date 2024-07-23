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АНАЛІТИКА

Програма «Захист України» передбачає вивчення озброєння, медичної допомоги та стрілецьку підготовку - Міносвіти

12:09 23.07.2024 |

Україна

 

Міністерство освіти і науки розробило проєкт модельної навчальної програми "Захист України" для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти.

"Ця програма є ключовим елементом комплексного оновлення предмета, спрямованого на формування в молоді національної ідентичності та навичок для захисту власного життя. Програма має отримати гриф "Рекомендовано" за результатами експертизи", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що оновлений проєкт програми "Захист України" відображає реалії та виклики, з якими зіштовхується держава, розроблений із врахуванням досвіду та рекомендацій провідних експертів у сфері оборони, громадських організацій та освітян.

У міністерстві заявили, що проєкт програми передбачає єдиний зміст для всього учнівства, незалежно від статі, що сприяє рівним можливостям у набутті важливих навичок, а зміст предмета охоплює широкий спектр тем, актуальних для розуміння сучасного світу, зокрема, інноваційні технології, інформаційну безпеку та медичну допомогу.

Зокрема, у 10 класі учні вивчатимуть основи національної безпеки та оборони України, ознайомлюватимуться з принципами управління та планування, вивчатимуть озброєння та військову техніку, а також значна увага приділятиметься практичним навичкам: орієнтуванню на місцевості, основам інженерної фортифікації, стрілецькій підготовці.

Програма 11 класу фокусуватиметься на розвитку військових технологій, особливостях інформаційної безпеки, поглибленні знань з медичної допомоги, а також важливим аспектом буде вивчення методів захисту цивільного населення в умовах кризи, можливостей і способів оборони України.

Згідно з повідомленням, наповнення кожного модуля сформовано на основі консультацій та обговорень з експертами й десятками таких організацій, як Victory Drones, ГО "Військова школа "Боривітер", БФ "Солом'янські котики", Всеукраїнська рада реанімації, OSINT-агенція Molfar.

Згідно з повідомленням, застосовуватимуться такі інноваційні підходи до навчання предмета: програма з акцентом на практичних навичках; навчальний день раз на місяць, щоб глибше зануритися в матеріал і ефективніше відпрацьовувати практичні навички; сучасне обладнання - осередки будуть оснащені комп'ютерними симуляторами керування дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та інструментами для опанування правил медичної допомоги.

Як повідомлялося, центри для викладання оновленого шкільного предмета "Захист України" будуть оснащені комп'ютерними симуляторами управління дронами, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами та манекенами для навчання медичної допомоги.

Міносвіти вже відібрало та підготувало понад 140 тренерів для навчання вчителів оновленого предмета "Захист України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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