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АНАЛІТИКА

«Дія» вказуватиме причину відмовлення перереєстрації авто

10:42 23.07.2024 |

Україна

 

Мінцифра спільно з МВС та сервісними центрами доопрацювала водійські послуги. Тепер "Дія" вказуватиме причину, якщо українцям раптом буде відмовлено в перереєстрації авто.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів", - написав Федоров.

Згідно з його повідомленням, щоб уникнути перекупів, продати через "Дію" можна тільки одне авто.

За матеріалами: Економічна правда
 

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