Цифрова транспортна карта в Києві з 1 серпня коштуватиме 50 гривень. Це на 50% дешевше пластиково

Із 1 серпня вартість цифрової транспортної карти в Києві становитиме 50 грн - на 50% дешевше пластикової транспортної карти. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною.

Про це йдеться в повідомленні комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

"Зміна вартості дозволить і надалі пропонувати зручний та надійний сервіс в умовах аварійних відключень та підвищення вартості електроенергії, яка є основою обслуговування цифрових карт і забезпечення емісії носіїв електронного квитка", - сказано в повідомленні.

Що таке цифрова транспорта карта

Цифрова транспортна карта завжди знаходиться в смартфоні й дозволяє оплачувати проїзд за секунди. Також серед переваг: нижча вартість, ніж пластикової, й те, що її неможливо загубити.

Нагадаємо, вартість проїзду в міському пасажирському транспорті Києва становить від 8 грн на одну поїздку в метро, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та 15 грн - у міській електричці.

Нагадаємо, з 22 липня київський фунікулер закриють на щорічний плановий ремонт, який триватиме до 26 серпня.

З 4 жовтня минулого року оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті Києва стала стягуватися не за кожну поїздку окремо, а за кожні дві разом.