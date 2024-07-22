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АНАЛІТИКА

В Україні 9500 телефонів фіксують «Шахеди» за звуком та передають дані ППО

16:35 22.07.2024 |

Україна

 

Україна має мережу з близько 9500 акустичних датчиків на основі смартфонів по всій країні, які визначають місцеперебування російських безпілотників і надсилають інформацію ППО.

Концепція під назвою «Небесна фортеця» була розроблена двома українськими інженерами, які розмістили мобільний телефон з мікрофонами на двометровій висоті, щоб слухати односторонні БПЛА, сказав Про це розповів генерал Джеймс Гекер, командувач ВПС США в Європі та Африці на Royal International Air Tattoo 20 липня.

«Вони розмістили близько 9500 таких у своїй країні, і тепер вони отримують дуже точну інформацію, яка аналізується в центральному комп'ютері та надсилається мобільним групам. І на iPad вони отримують маршрут польоту цих БПЛА, які надходять, і вони [групи] мають потрійну гармату, і людина з шістьма годинами навчання може їх збити», - каже Гекер.

За словами генерала, в одній з весінніх атак «Шахедів» з 84 дронів завдяки цій системі військовим вдалося збити усі, крім чотирьох. Українських фахівців запросили у Німеччину для демонстрації технології на авіабазі Рамштайн. Інші країни розглядають досвід використання акустичних датчиків - Румунія нещодавно провела демонстрацію схожої системи.

Кожен такий датчик коштує від $400 до $500 (ціна смартфона) - вся мережа коштує менше, ніж пара ракет ППО Patriot. Гекер вважає, що США союзники повинні шукати власні способи різкого зниження операційних військових витрат. У квітні США витратили ракет на мільйони доларів, щоб знищити безпілотники вартістю $30 000, запущені на Ізраїль з Ірану та від іранських проксі.

«Ось чому я кидаю виклик промисловості, я кидаю виклик керівникам авіації НАТО придумати дешевші, більш креативні рішення. ... Так само нам потрібно розробити обладнання в НАТО, щоб поставити росію на хибну сторону кривої витрат, якщо у нас виникне ситуація п'ятої статті».

«Те, що ми бачимо від росіян, - це збільшення використання балістичних ракет, і це в першу чергу через те, що Північна Корея надає їм балістичні ракети, і це, очевидно, нас турбує, але ми переконуємося, що ми озброїмо Україну, щоб вони могли мати справу з цією загрозою».

Також генерал схарактеризував перспективи України на фронті. За його словами, на початку року українські війська дійсно мали дефіцит бойових засобів, але нещодавні постачання зробили ситуацію «більш обнадійливою».
За матеріалами: ITC.ua
 

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