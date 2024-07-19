Цифрова транспортна картка в Києві з 1 серпня коштуватиме 50 грн

Злочинець може отримати угоду або якщо він відшкодує завдану шкоду, або розкриє організатора. Тобто корупціонер має вибір - приміром, він за схемою свого начальника вкрав 10 млн, був спійманий НАБУ, повернув бюджетні мільйони, уклав угоду зі слідством і все.