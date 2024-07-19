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Цифрова транспортна картка в Києві з 1 серпня коштуватиме 50 грн
23:01 19.07.2024 |
Цифрова транспортна картка в Києві з 1 серпня коштуватиме 50 грн, повідомила пресслужба міської державної адміністрації.
"Із 1 серпня вартість цифрової транспортної картки становитиме 50 грн - на 50% дешевше пластикової транспортної картки. Вартість проїзду в комунальному транспорті залишається незмінною", - йдеться в повідомленні КМДА на офіційному сайті в п'ятницю.
Раніше повідомлялося, що з 1 квітня 2024 року вартість транспортної картки було підвищено до 75 грн замість 50 грн.
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