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АНАЛІТИКА

Цифрова транспортна картка в Києві з 1 серпня коштуватиме 50 грн

23:01 19.07.2024 |

Україна

 

Цифрова транспортна картка в Києві з 1 серпня коштуватиме 50 грн, повідомила пресслужба міської державної адміністрації.

"Із 1 серпня вартість цифрової транспортної картки становитиме 50 грн - на 50% дешевше пластикової транспортної картки. Вартість проїзду в комунальному транспорті залишається незмінною", - йдеться в повідомленні КМДА на офіційному сайті в п'ятницю.

Раніше повідомлялося, що з 1 квітня 2024 року вартість транспортної картки було підвищено до 75 грн замість 50 грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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