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Кабмін поширив на прифронтові області систему спецтелерадіомовлення для блокування ворожих радіосигналів - Шмигаль
15:39 18.07.2024 |
Кабінет Міністрів України поширив на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області систему спеціального телерадіомовлення для блокування ворожих радіоелектронних сигналів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні окремим розпорядженням поширюємо на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області систему спеціального телерадіомовлення, що передбачає, зокрема, блокування ворожих радіоелектронних сигналів", - сказав Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Запорізькій області в четвер.
Прем'єр наголосив, що боротьба з ворожою пропагандою є важливим аспектом роботи української влади.
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