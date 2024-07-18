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Кабмін поширив на прифронтові області систему спецтелерадіомовлення для блокування ворожих радіосигналів - Шмигаль

15:39 18.07.2024 |

Україна

 

Кабінет Міністрів України поширив на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області систему спеціального телерадіомовлення для блокування ворожих радіоелектронних сигналів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні окремим розпорядженням поширюємо на Донецьку, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області систему спеціального телерадіомовлення, що передбачає, зокрема, блокування ворожих радіоелектронних сигналів", - сказав Шмигаль на виїзному засіданні уряду в Запорізькій області в четвер.

Прем'єр наголосив, що боротьба з ворожою пропагандою є важливим аспектом роботи української влади.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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