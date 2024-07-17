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Держспецзв’язку зобов'язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла
16:10 17.07.2024 |
Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.
Про це йдеться в розпорядженні НЦУ від 15 липня 2024 року.
Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв'язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.
Крім того, до 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. До 1 листопада - 70%, до 1 грудня - 80%, а до кінця січня 2025 року - не менше 100%.
Також до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.
Додається, що з 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.
Відповідні вимоги стосуються й вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.
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