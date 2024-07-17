Кількість змін мобільного оператора зі збереженням номера MNP за 2 міс. зросла на 9,6%

Кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні, які за п'ять років скористалися послугою зміни оператора зі збереженням номера MNP, на середину 2024 року сягнула 530 тис., що на 45,1 тис. (9,6%) більше за показники травня, повідомила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

За її даними, загалом за перше півріччя цього року було перенесено 117 тис. номерів, тоді як за весь 2023 рік цей - 143,9 тис., що вдвічі перевищило показник 2022 року.

Зазначається, що за шість місяців цього року до "Лайфселл" було перенесено 79,8% (93,4 тис.) номерів, до "ВФ Україна" - 16,1% (18,8 тис.), до "Київстар" - 4% (4,63 тис.).

Основним донором став "Київстар" - з його мережі було перенесено 54,9% (64,3 тис.) номерів, із мережі "ВФ Україна" - 36,6% (42,9 тис.), "Лайфселл" - 8% (9,4 тис.).

За даними Нацкомісії, за п'ять років дії послуги MNP 66,4% номерів було перенесено до "Лайфселл" (340,86 тис. номерів), 18,5% (95,27 тис.) - до "ВФ Україна" і 14,4% (74 тис.) - до "Київстар".

Водночас 45,6% (234,2 тис.) абонентів перейшли до іншого оператора зі збереженням номера від "Київстару", 40,9% (209,8 тис.) - від "ВФ Україна" і 12,2% (62,8 тис.) - від "Лайфселл".

Загалом за п'ять років дії послуги MNP, що дає змогу абонентам мобільного зв'язку реалізувати свої права щодо вільного вибору постачальника послуг, виходячи з критеріїв ціна/якість/територія покриття, було подано 836,21 тис. заявок про перехід до іншого оператора зі збереженням номера.