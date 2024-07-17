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Оновлення даних військовозобов'язаних із 17 липня можливе тільки в «Резерв+» або в ТЦК - Міноборони
09:28 17.07.2024 |
Центри надання адміністративних послуг із 17 липня не будуть оновлювати дані військовозобов'язаних, повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.
"Із завтрашнього дня оновлення буде можливе лише в "Резерв+" або в ТЦК і СП. Це не означає, що штрафи будуть розсилатися і виписуватися автоматично, є певна процедура", - сказав він в ефірі телемарафону у вівторок ввечері.
Спікер нагадав, що до 23:59 можна оновити свої дані в застосунку "Резерв+", щоб уникнути адміністративної відповідальності за невиконання норм закону.
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