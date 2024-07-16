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АНАЛІТИКА

Положення мовного закону про мову місцевих друкованих медіа набуло чинності у вівторок - мовний омбудсмен

12:32 16.07.2024 |

Україна

 

У вівторок, 16 липня 2024 року, для місцевих друкованих медіа набула чинності стаття 25 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка регламентує використання ними державної мови, повідомляє Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови.

"Починаючи з липня 2019-го ми мали сім хвиль імплементації: українська стала обов'язковою для більшості сфер - реклами, освіти, культури, обслуговування, транспорту, охорони здоров'я тощо. І сьогодні, на п'яту річницю закону, стартує восьма хвиля - набуває чинності 25 стаття, яка регламентує застосування державної мови місцевими друкованими медіа", - йдеться в повідомленні секретаріату мовного омбудсмена.

Як повідомлялося раніше, згідно зі статтею №25 наявність версії державною мовою для всіх друкованих медіа в Україні є обов'язковою, а якщо є версії іншими мовами, вони повинні мати однакову назву, зміст, обсяг і спосіб друку, а їх випуски - мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Розповсюдження за передплатою друкованих медіа, виданих недержавною мовою, допускається за умови забезпечення можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.

Крім того, у кожному місці розповсюдження (газетні розкладки в метро, на вокзалах, у супермаркетах, на АЗС) друковані медіа державною мовою мають становити щонайменше 50% розповсюджуваних у цьому місці назв друкованих медіа.

Водночас низка вимог не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються виключно кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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