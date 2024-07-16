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«Малоймовірний сценарій». Укргідроенерго про загрозу знищення Росією дамби Київської ГЕС

12:20 16.07.2024 |

Україна

«Малоймовірний сценарій». Укргідроенерго про загрозу знищення Росією дамби Київської ГЕС

 

Укргідроенерго вважає, що Росія не зможе зруйнувати дамби Київської чи Канівської гідроелектростанцій, як це вона зробила з Каховською станцією. Про це сказав гендиректор компанії Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes.

"Найбільші українські ГЕС практично неможливо зруйнувати ззовні. Лише якщо скинути на них кілька авіаційних бомб - для цього росіяни мали б залетіти на територію України на літаках. Київська та Канівська ГЕС розташовані у центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд зможе наблизитися. Це вкрай малоймовірний сценарій. Каховську ГЕС вони змогли підірвати зсередини, тому що вона була ними окупована. Завезли туди сотні кілограмів вибухівки", - сказав він.

Проте навіть якби це сталося, катастрофічних наслідків не буде, запевнив Сирота.

У найгіршому випадку, "може затопити підвали у деяких районах Києва".

"У випадку значного пошкодження від ракет може відбутися спрацювання водосховища - люди наближених населених пунктів залишаться без води. Але катастрофічних наслідків, як на Херсонщині, не буде. Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки виходитиме вода. Натомість на Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це був дуже великий протік. Такого ракетними ударами досягти неможливо", - сказав Сирота.

Довідка

Київська ГЕС - перша (верхня) сходинка Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, розташована на річці Дніпро і знаходиться за кілька кілометрів на північ від Києва. Рівень води у Київському водосховищі - близько 100 м над рівнем моря, а більша частина Києва, особливо правобережна, знаходиться на значно вищих позначках - до 180 метрів.
 

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