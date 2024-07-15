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Кабмін гармонізував з європейськими правилами ідентифікацію та реєстрацію тварин
18:07 15.07.2024 |
Кабінет Міністрів гармонізував українське законодавство у сфері ветеринарної медицини та сфері ідентифікації та реєстрації тварин з європейськими правилами, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.
Згідно з відповідною постановою №811, уряд вніс зміни до деяких своїх постанов щодо надання послуг у сфері ветеринарної медицини та сфері ідентифікації та реєстрації тварин.
Згідно з нею, в Україні скасовуються обмеження щодо оформлення та видачі ветеринарних документів ліцензованими лікарями ветеринарної медицини. До цього вони не могли видавати ветеринарно-санітарні паспорти під час проведення ідентифікації домашніх тварин, зокрема для реалізації експериментального проєкту із проведення ідентифікації або реєстрації домашніх тварин.
Крім того, документ доповнює порядок реалізації експериментального проєкту з проведення ідентифікації або реєстрації домашніх тварин положеннями щодо відомостей про унікальний номер запису в Реєстрі (за наявності) власника/власника домашньої тварини та строки внесення до Реєстру домашніх тварин інформації про його об'єкти, а також щодо звітування про видані, анульовані, списані бланки ветеринарно-санітарних паспортів на тварин із накладенням кваліфікованого електронного підпису або печатки.
Крім того, оновлений документ визначає адміністратором Реєстру домашніх тварин Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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