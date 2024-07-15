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МЗС суттєво розширило доступ до консульських послуг у 15 країнах Європи
13:43 15.07.2024 |
З 15 липня перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг з використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян, збільшився майже вдвічі, та охопив 15 країн Європи.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє МЗС України.
Загалом доступ до реєстру додатково отримали ще 24 установи у 20 країнах.
Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції, консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно.
Після цього доступ до реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.
Доступ до Державного реєстру актів цивільного стану означає, що громадяни України зможуть отримати повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України, зокрема - про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу.
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