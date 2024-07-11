В Україні почала діяти заборона продажу звичайних та е-сигарет з ароматизаторами

Від 11 липня 2024 року з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них.

Про це повідомляє Центр громадянського представництва "Життя".

Зазначається, що цього вимагає закон №1978-XI, який набув чинності ще рік тому.

"Закон дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим законом. Цей термін закінчився, і відсьогодні вказані заборони повністю набули сили", - пише Центр.

Так, всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.

Зазначається, що рік тому набули чинності статті 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, що відсьогодні передбачають заборону продажу сигарет, тютюну для самокруток, рідин до електронних сигарет із ароматизованими добавками. Окрім того, було встановлено:

* заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;

* вимоги до складу рідин для е-сигарет;

* вимоги щодо звітності виробників та дистриб'юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

До 11 липня 2024 року була дозволена реалізація вироблених або імпортованих зазначених виробів, введених в обіг до набуття чинності закону.