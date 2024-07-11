Фінансові новини
- |
- 11.07.24
- |
- 18:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні почала діяти заборона продажу звичайних та е-сигарет з ароматизаторами
17:53 11.07.2024 |
Від 11 липня 2024 року з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них.
Про це повідомляє Центр громадянського представництва "Життя".
Зазначається, що цього вимагає закон №1978-XI, який набув чинності ще рік тому.
"Закон дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим законом. Цей термін закінчився, і відсьогодні вказані заборони повністю набули сили", - пише Центр.
Так, всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.
Зазначається, що рік тому набули чинності статті 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, що відсьогодні передбачають заборону продажу сигарет, тютюну для самокруток, рідин до електронних сигарет із ароматизованими добавками. Окрім того, було встановлено:
* заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;
* вимоги до складу рідин для е-сигарет;
* вимоги щодо звітності виробників та дистриб'юторів тютюнових виробів та е-сигарет.
До 11 липня 2024 року була дозволена реалізація вироблених або імпортованих зазначених виробів, введених в обіг до набуття чинності закону.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на понад 350 млн доларів
|Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні в Польщі - глава МЗС Сікорський
|Союзники по НАТО оголосили про забезпечення військової підтримки Україні в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року
|НАТО вирішив створити структуру з надання допомоги і тренування для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні почала діяти заборона продажу звичайних та е-сигарет з ароматизаторами
|Кабмін пришвидшив роздачу повісток для мобілізації – їх централізовано друкуватимуть з реєстру «Оберіг»
|Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили на рік
|Штрафи від ТЦК тепер можна перевірити в Опендатабот
|Патрульна поліція збільшує кількість камер фіксації порушень ПДР
|ТЦК за шість місяців виписали більше штрафів, ніж за весь минулий рік
Бізнес
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки