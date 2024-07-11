Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні почала діяти заборона продажу звичайних та е-сигарет з ароматизаторами

17:53 11.07.2024 |

Україна

 

Від 11 липня 2024 року з полиць магазинів мають зникнути ароматизовані цигарки, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них.

Про це повідомляє Центр громадянського представництва "Життя".

Зазначається, що цього вимагає закон №1978-XI, який набув чинності ще рік тому.

"Закон дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень, але не довше дванадцяти місяців з дня набрання чинності цим законом. Цей термін закінчився, і відсьогодні вказані заборони повністю набули сили", - пише Центр.

Так, всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння.

Зазначається, що рік тому набули чинності статті 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, що відсьогодні передбачають заборону продажу сигарет, тютюну для самокруток, рідин до електронних сигарет із ароматизованими добавками. Окрім того, було встановлено:

* заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів;
* вимоги до складу рідин для е-сигарет;
* вимоги щодо звітності виробників та дистриб'юторів тютюнових виробів та е-сигарет.

До 11 липня 2024 року була дозволена реалізація вироблених або імпортованих зазначених виробів, введених в обіг до набуття чинності закону.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,8823
  0,1677
 0,41
EUR
 1
 44,3818
  0,3042
 0,69

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4629  0,03 0,07 41,0775  0,05 0,13
EUR 43,8400  0,07 0,17 44,5954  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8300  0,16 0,41 40,8600  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес