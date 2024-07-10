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Штрафи від ТЦК тепер можна перевірити в Опендатабот

13:13 10.07.2024 |

Україна

Штрафи від ТЦК тепер можна перевірити в Опендатабот

 

Українська компанія Опендатабот, яка дає користувачам доступ до державних даних з основних публічних реєстрів для громадян та бізнесу, відтепер також зможе показувати штрафи від ТЦК.

Для того, щоб отримати інформацію про штрафи, необхідно перейти на відповідну сторінку на сайті Опендатабот та ввести ПІБ і дату народження, після чого можна отримати результат про відсутність чи наявність щодо виконавчих проваджень.

На сайті відображатимуться штрафи, які особи можуть отримати за неявку у ТЦК, а також штрафи для осіб, які не оновили свої дані або не перебувають на військовому обліку.
За матеріалами: mezha.media
 

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