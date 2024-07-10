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Патрульна поліція збільшує кількість камер фіксації порушень ПДР
12:27 10.07.2024 |
Патрульна поліція збільшує кількість приладів TruCAM та ділянок, на яких вимірюватимуть швидкість автівок. Зокрема, облаштовують 17 нових ділянок.
Про це повідомляє преслужба Патрульної поліції.
Зазначається, що загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг.
Нові камери встановили на аварійно-небезпечних ділянках та там, де відбувається найбільше ДТП через перевищення швидкості. Прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації.
Так, з урахуванням воєнного стану та результатів проведеного аналізу аварійності, до 333 ділянок внесені такі зміни:
* додано 17 нових ділянок,
* внесено зміни до 3 ділянок,
* видалено з переліку 1 ділянку,
* призупинено роботу на 54 ділянках.
Поліцянти наголосили, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.
Також у місцях фіксації порушень стоятиме службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Водночас у регіонах, де тривають активні бойові дії, зокрема в Донецькій та Луганській областях, прилади контролю за вимірюванням швидкісного режиму транспортних засобів тимчасово не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській - використовуються на окремих ділянках автомобільних доріг.
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