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Кількість українських біженців в ЄС зростає Джерело: https://biz.censor.net/n3498976
10:57 10.07.2024 |
Статус тимчасового захисту в країнах Євросоюзу на кінець травня 2024 року мали 4,26 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець квітня таких було 4,19 млн людей.
Про це свідчать дані Євростату.
Зазначається, що на кінець травня країнами ЄС, які прийняли українських біженців, були Німеччина (1,33 млн осіб; 31,3% від загальної кількості), Польща (953,25 тис. осіб; 22,4%) та Чехія (356,4 тис. людей; 8,4%).
У порівнянні з квітнем найбільше абсолютне збільшення кількості біженців спостерігалося в Німеччині (+14 250; +1,1%), Чехії (+11 000; +3,2%) та Румунії (+3 715; +2,4%).
Водночас їх кількість зменшилася у Франції (-1 005; -1,6%), Польщі (-675; -0,1%) і Латвії (-15; -0,03%).
Українські біженці в ЄС
Як повідомлялося, статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу на кінець квітня 2024 року мали майже 4,2 млн громадян країн, що не входять до ЄС та які залишили Україну внаслідок повномасштабної війни. На кінець березня таких було 4,21 млн людей.
Кількість українських біженців у квітні зросла одразу в 19 країнах. Найбільший приріст спостерігався в Румунії (+3 275), Швеції (+1 855), Болгарії (+1 780) і Словаччині (+1 250).
На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян. При цьому у Міжнародній організації з міграції не очікують потоку українських біженців, аналогічного до того, що був на початку повномасштабного вторгнення Росії. Джерело: https://biz.censor.net/n3498976
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|Кількість українських біженців в ЄС зростає Джерело: https://biz.censor.net/n3498976
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