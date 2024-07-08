Кабмін створив координаційний центр із протидії незаконному обігу вогнепальної зброї

Кабінет Міністрів України створив координаційний центр із питань протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї.

Згідно з постановою уряду №790 від 5 липня, координаційний центр є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, який створено з метою узгодження дій державних органів, установ та організацій у відповідній сфері.

Основними завданнями координаційного центру є: сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади та інших державних органів, установ і організацій з питань протидії незаконному обігу вогнепальної зброї; організація обміну інформацією між органами виконавчої влади та іншими державними органами; визначення механізмів і способів вирішення проблемних питань у цій сфері; удосконалення нормативно-правової бази.

Згідно з документом, головою координаційного центру визначено міністра внутрішніх справ.