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Кабмін створив координаційний центр із протидії незаконному обігу вогнепальної зброї
17:51 08.07.2024 |
Кабінет Міністрів України створив координаційний центр із питань протидії незаконному обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї.
Згідно з постановою уряду №790 від 5 липня, координаційний центр є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, який створено з метою узгодження дій державних органів, установ та організацій у відповідній сфері.
Основними завданнями координаційного центру є: сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади та інших державних органів, установ і організацій з питань протидії незаконному обігу вогнепальної зброї; організація обміну інформацією між органами виконавчої влади та іншими державними органами; визначення механізмів і способів вирішення проблемних питань у цій сфері; удосконалення нормативно-правової бази.
Згідно з документом, головою координаційного центру визначено міністра внутрішніх справ.
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