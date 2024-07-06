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АНАЛІТИКА

Мешканцям прифронтовних районів дозволять самостійно заготовляти дрова на зиму, - Шмигаль

23:40 05.07.2024 |

Україна

 

Кабінет Міністрів доручив Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів внести зміни до чинних підзаконних актів, які б офіційно дозволили мешканцям прифронтових територій самостійно заготовлювати дрова на зиму.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram зі підсумками виїздного засідання уряду, яке відбулося на Донеччині.

"Підготовка до зими поблизу лінії фронту - великий виклик, над яким уряд активно працює. У багатьох громадах деревина є основним засобом для обігріву приміщень. Тому Міндовкілля отримало доручення розробити нормативно-правовий акт, який дозволить людям самостійно заготовити достатньо дров на зиму без шкоди для наших лісів", - написав Шмигаль.

Він також повідомив, що Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну спільно з віцепрем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції Іриною Верещук доручено терміново напрацювати механізм розподілу гуманітарної допомоги у вигляді скрапленого газу для потреб побутових споживачів, зокрема, в Донецькій області.

Також уряд доручив Міндовкілля у найкоротші терміни розробити алгоритм реалізації експериментального проєкту щодо забезпечення водопостачання на Донеччині.

"Ідеться про максимальне спрощення будівництва артезіанських та інших типів свердловин", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, для підготовки до наступної зими Всесвітня організація охорони здоров'я спільно з Міністерством охорони здоров'я України розпочали встановлення в українських лікарнях модульних котелень, які працюватимуть на дровах.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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