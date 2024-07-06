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АНАЛІТИКА

Українських чоловіків не пускатимуть за кордон без військово-облікового документа, - ДПСУ

23:31 05.07.2024 |

Україна

 

В Україні з 17 липня у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років перевірятимуть військово-обліковий документ на кордоні. Це обов'язкова умова для виїзду з країни.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він нагадав, що 16 липня закінчується двомісячний термін, протягом якого чоловіки віком від 18 до 60 років мали стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

"З огляду на це, починаючи з 00:00 17 липня, прикордонники при перетині державного кордону України на виїзд перевірятимуть у всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники будуть відмовляти у перетині державного кордону на виїзд з України", - зазначив Демченко.

Він також уточнив, що ще однією причиною відмови у перетині кордону буде статус "розшуку". У таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.

За словами Демченка, категорії осіб, яким дозволено виїзд з України, не змінилися.

Спікер ДПСУ нагадав, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років, у яких є відстрочка, а також ті, хто виключений з військового обліку за станом здоров'я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку).

Що передувало

Нагадаємо, 16 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з однією з його норм, українські чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити військово-облікові дані за 2 місяці. Зробити це можна у ТЦК, ЦНАПах або застосунку "Резерв+".

Також нещодавно у застосунок "Резерв+" додали військово-обліковий документ. Він прирівнюється до паперового.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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