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Христофор Колумб
У «Дії» стартувало бета-тестування електронного бронювання
18:04 05.07.2024 |
В Україні стартувало бета-тестування електронного бронювання в "Дії", воно триватиме кілька тижнів, після чого відбудеться реліз онлайн-послуги.
Про це повідомив віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час загальних зборів IT Ukraine Association у Києві, передає DOU.
"Бета-тестування проходить досить успішно через портал "Дія". Нормативна база вже також є. Співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані - і це вже вважатиметься військово-обліковим документом. Керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх. Нікуди не потрібно буде ходити", - пояснив Федоров.
Концепцію електронного бронювання стали розробляти минулого року.
Раніше Федоров розповідав, що електронне бронювання триватиме близько години та не буде містити людського фактора. Також громадянин зможе отримати й паперове підтвердження свого бронювання. Цифровий і паперовий формат будуть однаково чинні.
Як працюватиме бронювання через "Дію"
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів на засіданні 7 червня ухвалив постанову про бронювання працівників критично важливих підприємств через портал "Дія", послугу запустять орієнтовно на початку липня.
На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.
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