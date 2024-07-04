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АНАЛІТИКА

Київрада збільшила компенсації за купівлю генераторів для багатоквартирних будинків

17:41 04.07.2024 |

Україна

 

Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електроенергії, які придбані об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків.

Таке рішення було ухвалене на пленарному засіданні Київської міської ради 4 липня, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Як зазначив депутат Київради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, необхідно знизити фінансове навантаження на співвласників багатоквартирних будинків, які встановлюють у себе альтернативні джерела енергії.
Які суми компенсації

Відтепер співвласники будинків, поверховістю до шести поверхів, зможуть отримати до 100 тис. грн компенсації, будинків від 7-16 поверхів - до 200 тис. грн компенсації, будинків від 17 поверхів та з даховими або вбудовано-прибудованими котельнями - до 300 тис. грн компенсації.

За словами Бродського, з метою створення рівних умов для всіх мешканців також передбачається, що співвласники, які вже раніше отримали компенсацію, зможуть доотримати суму відшкодування, відповідно до нових змін.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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