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30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій визнано безпечними від мінних загроз
17:33 01.07.2024 |
Наразі вже 30 тисяч квадратних кілометрів деокупованих територій України визнано такими, що не містять доказів наявності забруднення вибухонебезпечними предметами, це понад 17% від попередньої оцінки забруднення, повідомили в Міноборони України.
"Сьогодні завдяки нашій спільній роботі площа забруднених територій уже зменшилася на 30 тисяч квадратних кілометрів. Це означає, що на цих територіях не було виявлено або було знешкоджено виявлені вибухонебезпечні предмети", - розповів начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони України полковник Руслан Берегуля.
Він також наголосив, що наразі найбільш забрудненими залишаються Херсонська, Харківська та Миколаївська області, де сумарно сталося понад 50% усіх інцидентів із вибухонебезпечними предметами серед цивільного населення.
За словами полковника, під час проведення заходів розмінування застосовується комплексний підхід, який серед іншого передбачає проведення хімічного аналізу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення на наявність небезпечних речовин.
Начальник Головного управління протимінної діяльності також зауважив, що наразі для розмінування деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів, групами розмінування сил безпеки і оборони, а також операторами протимінної діяльності використовується 78 машин механізованого розмінування як вітчизняного, так і іноземного виробництва.
У відомстві нагадали, що від самого початку площу потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами деокупованих територій в Україні оцінювали в 174 тисячі квадратних кілометрів, із них 14 тисяч квадратних кілометрів - це водні акваторії.
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