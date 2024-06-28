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У «Дії» відображатимуться медичні дані: Кабмін ухвалив постанову
17:55 28.06.2024 |
Українці зможуть зручно через "Дію" зареєструвати себе як пацієнта в електронній системі охорони здоров'я - ЕСОЗ, а також обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації в Telegram.
"У Дії кожен зможе зареєструватися або авторизуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) як пацієнт. А також обрати сімейного лікаря, подати йому декларацію чи, за потреби, розірвати дійсну.
А ще зможете вносити зміни до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку. Зараз, щоб змінити номер телефону чи будь-яку інформацію про себе в ЕСОЗ, потрібно їхати до лікаря або подати звернення до НСЗУ. Вже скоро це можна буде зробити за кілька кліків у Дії", - пояснили в міністерстві.
На першому етапі сервісу користувачі зможуть:
* зареєструватися як пацієнт у центральній базі даних ЕСОЗ;
* самостійно подавати декларації про вибір лікаря - сімейного лікаря, терапевта чи педіатра;
* переглядати раніше подані декларації, а за потреби - розірвати декларацію з лікарем;
* змінити свої персональні дані, які є в центральній базі даних ЕСОЗ.
Надалі в Мінцифрі планують розширювати функціонал сервісу.
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