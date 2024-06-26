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ЦНАПи почнуть видавати військово-облікові документи з QR-кодом після актуалізації даних
17:06 25.06.2024 |
Міністерство цифрової трансформації повідомило, що починаючи з 25 червня 2024 року військовозобовʼязані українці після оновлення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом. За ним перевірятимуть дійсність документа.
Повідомляється, що видача такого документа здійснюється безоплатно, без черг та необхідності відвідування територіальних центрів комплектування.
Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника.
За бажанням заявника, адміністратор може відправити документ на електронну пошту. Електронна версія документа матиме таку ж юридичну силу.
Особи, яки оновили свої військово-облікові дані раніше, також можуть звернутись до ЦНАПу для отримання такого документа. Військово-обліковий документ дійсний 1 рік з моменту створення.
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