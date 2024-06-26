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АНАЛІТИКА

ЦНАПи почнуть видавати військово-облікові документи з QR-кодом після актуалізації даних

17:06 25.06.2024 |

Україна

ЦНАПи почнуть видавати військово-облікові документи з QR-кодом після актуалізації даних

 

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що починаючи з 25 червня 2024 року військовозобовʼязані українці після оновлення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом. За ним перевірятимуть дійсність документа.

Повідомляється, що видача такого документа здійснюється безоплатно, без черг та необхідності відвідування територіальних центрів комплектування.

Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника.

За бажанням заявника, адміністратор може відправити документ на електронну пошту. Електронна версія документа матиме таку ж юридичну силу.

Особи, яки оновили свої військово-облікові дані раніше, також можуть звернутись до ЦНАПу для отримання такого документа. Військово-обліковий документ дійсний 1 рік з моменту створення.
За матеріалами: mezha.media
 

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