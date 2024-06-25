«Help For Ukraine»: Проєкт забезпечення водою Херсонщини – на фінішній прямій

Волонтери БО «БФ «Help For Ukraine» продовжують реалізовувати проєкт забезпечення Херсонщини «Врятуй Херсонську воду» портативними системами очистки води. Цього разу привезли з собою ще три такі системи для двох громад і однієї місцевої лікарні Бериславського району - повідомляють у прес-службі фонду.

Минулоріч ці системи, надані волонтерам і розроблені військовослужбовцем Борисом Вихованцем і його побратимом Григорієм Мамчуром з ГО РоДоРа, пройшли успішну апробацію в селі Козацьке, за 5 км від греблі Каховської ГЕС та лінії фронту.

Адже і досьогодні якісна питна вода для постраждалих регіонів є розкішшю - за рік без греблі ситуація з водою не покращилась зовсім. Нещодавні дослідження, зокрема, фахівців Херсонського державного аграрно-економічного університету, підтверджують: воду, яку жителі півдня вимушені споживати після підриву ГЕС, сміливо можна назвати отрутою. Вся вода, що знаходиться нижче Каховської греблі, була отруєна великою кількістю скотомогильників, кладовищ, місць зберігання аграрної хімії.

Якість води доступних з підземних джерел для населених пунктів не відповідає питним нормам і не облаштовані доочисним обладнанням. У ній вміст лактопозитивних кишкових паличок перевищено у 9 разів, вміст солей і металів - у понад три рази, хлоридів - у два рази, натрію - в три, а сульфатів - аж у чотири.

«Неодноразово привозячи гуманітарну допомогу на Херсонщину й Миколаївщину, - зауважує віце-президент фонду Вілен Фаталов, - спілкуючись з населенням і місцевою владою, ми дослідили це питання. Під час поїздок і самі робили такі заміри: концентрація тих же нітратів у воді - у 10 разів вище норми. Вирішити цю проблему намагаються на місцях по-різному, але переважна більшість цих проєктів занадто трудомістка і реалізовувати їх краще після війни. Тому ми вивчали найрізноманітніші можливості. Шукали партнерів та однодумців. Зважували всі «за» і «проти». Звертались до преси та телебачення. Зустрічалися з вітчизняним і закордонним бізнесом. Регулярно надавали допомогу Херсонщині і обрали найефективніший варіант».

Вартість однієї такої установки складає 3,5 тис доларів, аналогічної американської - 10 тис доларів. Але українські портативні водоочисні системи не просто очищають, а й насичують воду воднем, даючи іонізовану під -300 мілівольт воду. А така вода, в свою чергу, дає енергію клітинам і виводить із організму токсини.

Це мобільні установки українського виробництва, які практично неможливо знищити під час обстрілів. Розгортаються за 1 хвилину. Працюють від автономного живлення. Переміщаються протягом кількох хвилин. За добу одна установка здатна виробити до 1,5 тони води.

Підключити їх можна не лише від мережі, а й від акумуляторної батареї, що входить у комплект. Очищає будь-яку воду: і з річки, і з болота. Є набір запасних фільтрів, ключі до них, тест для води, окрема фільтрація тощо. Батарея має запасні запобіжники, переносна, легка, автономна. Може використовуватися як павербанк. В будь-якій місцевості. Адже, передусім, ці системи винахідниками розроблялися для потреб фронту. Випробувані не один раз. І готові послугувати і для якомога більшої кількості населення прифронтових територій.

«Ми маємо гарантований варіант вирішення проблеми гострої нестачі питної води, - коментує президент фонду Степан Асланян. - Тому започаткували унікальний проєкт забезпечення їх мобільними водоочисними установками, за що дуже вдячні партнерам: міжнародному фонду Nova Ukraine - за закупівлю та допомогу в транспортуванні 3-х станцій, а також ГО РоДоРа - військовослужбовцю Борису Вихованцю та його побратиму Григорію Мамчуру - за винахід, що рятує життя і здоров'я, та за особисту участь у проєкті. І, звісно - голові Херсонської ОВА Олександру Прокудіну - за співпрацю з фондом у цьому питанні на благо мешканців.

Адже люди й досі продовжують виживати без води, потребуючи посиленої допомоги не менше, аніж після підриву Каховської ГЕС. І, чим ближче до фронту, тим вона нагальніша. Від цього залежить виживання людей там, де не вщухають «прильоти» і де відновити центральну подачу води можна буде лише після припинення бойових дій. Будівництво ж трьох нових водогонів має завершитися лише до кінця 2025 року.

На часі - закупівля великих мобільних систем, потужність яких - до 20000 л/добу. Нині фонд шукає додатково партнерів і донорів, що допоможуть реалізувати їх закупівлю та установку. Адже за потреби системи нескладно буде перемістити, щоб уникнути знищення від обстрілу. Тому ми забезпечимо ними прифронтові громади. І не лише Херсонщини. Та на це потрібне додаткове фінансування. Тому долучайтесь - добро завжди повертається сторицею!»

Долучитися до Проєкту всі бажаючі можуть -

На сайті: https://helpforukraine.fund/uk/

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