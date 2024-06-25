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Через «Дію» перереєстрували вже близько 122 тисяч транспортних засобів - МВС
13:38 25.06.2024 |
Через «Дію» в Україні наразі вже було перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів.
Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає кореспондент Укрінформу.
"Починаючи з 20 грудня минулого року, коли була запроваджена ця функція, і станом на сьогодні перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів (через "Дію" - ред.). Коли ми називаємо цю цифру, то ми говоримо про 2 осіб - це покупець і продавець. Тобто, фактично 244 тисячі громадян вже не зверталися у сервісні центри, а отримали послугу онлайн", - зазначив він.
Відповідаючи на питання щодо того, для яких груп транспортних засобів доступна ця послуга, зокрема, про те, що так не можна перереєструвати, наприклад, мікроавтобуси чи вантажні авто, заступник міністра пояснив, що наразі йдеться про транспортні засоби категорії В і мопеди.
"Бо транспортні засоби, (у - ред.) які (поміщаються - ред.) 8 пасажирів і водій, вони ще можуть бути перереєстровані (через "Дію" - ред.). (Якщо - ред.) більше (осіб - ред.) - вони (ці транспортні засоби - ред.) мають бути перереєстровані безпосередньо під час відвідування сервісного центру", - поінформував Тимченко.
Відповідаючи на питання, чи планують у МВС змінити цю норму (щодо мікроавтобусів і вантажних авто - ред.), він сказав, що вони рухаються у цьому напрямку. "У перспективі, я думаю, що ми дійдемо до цього", - заявив заступник глави МВС.
Як повідомлялося, з грудня минулого року і станом на 30 травня цього року через застосунок "Дія" в Україні вже було продано понад 100 тисяч транспортних засобів.
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