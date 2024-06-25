Єдиний реєстр зброї наразі наповнений на 60% - МВС

Єдиний реєстр зброї за перший рік його роботи було наповнено десь на 60%, і ці темпи його наповнення вже вищі, ніж очікували у Міністерстві внутрішніх справ.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" поінформував заступник глави МВС Леонід Тимченко, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, у міністерстві розраховували, що для того, щоб можна було говорити про повноцінну роботу реєстру, потрібно три роки.

"Ми говорили, що... нам потрібно 3 роки, коли кожен громадянин, у якого є дозвіл на зброю, замінить свій дозвіл, ... і тільки після цього реєстр буде наповнений на 100%. Ми розрахували, що приблизно за перший рік у нас буде 40% наповнення, і далі таким чином ми будемо рухатися до 100%. Сьогодні ми можемо говорити в абсолютних цифрах, що ми вже дійшли до 60% наповнення реєстру", - заявив Тимченко.

За його словами, наразі у ЄРЗ є понад 450 тисяч зареєстрованих і облікованих власників зброї.

"Якщо говорити у цілому, яка є кількість власників на території України, то їх близько 700 тисяч. Тобто близько 60% (власників зброї - ред.) тим чи іншим способом вже зайшли у реєстр, отримали інформацію і є облікованими безпосередньо у цьому реєстрі", - зазначив заступник міністра.

За його даними, у ЄРЗ станом на сьогодні обліковано 650 тисяч одиниць зброї. "У цілому, відповідно до обліків Нацполіції, є 950 тисяч (одиниць - ред.) зброї, яка є сьогодні облікована на руках у громадян", - сказав Тимченко.

Він поінформував, що найпопулярнішими видами зброї на руках у громадян є мисливська, гладкоствольна і травматична зброя. "Це те, що було і у мирний час, у принципі", - пояснив він.

Заступник глави МВС сказав, що відсоток тих, хто в Україні хоче отримати дозвіл на зброю, збільшується щомісяця.

Відповідаючи на питання щодо ситуації із незареєстрованою зброєю в Україні, він пояснив, що у цьому випадку говорити про абсолютні якісь цифри неможливо.

"Такої зброї стає все більше, це об'єктивно. Бо зброї є велика кількість безпосередньо у місцях, де ведуться бойові дії. І, звичайно, Нацполіція працює над тим, щоб ця зброя не потрапляла у мирні місця", - запевнив Тимченко.

Як повідомлялося, в Україні Єдиний реєстр зброї повноцінно запрацював із 23 червня минулого року.