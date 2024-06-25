Кабмін розширив Нацперелік основних лікарських засобів

Кабінет Міністрів України розширив Національний перелік основних лікарських засобів.

Згідно з постановою уряду №733 від 21 червня, зокрема, до переліку включено різні дозування препаратів "Цетиризин" (Cetirizine), "Фексофенадин" (Fexofenadine), "Ламотриджин" (Lamotrigine)", "Леветирацетам" (Levetiracetam), "Цефуроксим" (Cefuroxime), "Мікафунгін" (Micafungin), "Валацикловір" (Valaciclovir), "Долутегравір" (Dolutegravir).

Окрім того, до переліку лікарських засобів для лікування гепатиту С додано фіксовані комбінації "Софосбувір" + "Велпатасвір" (Sofosbuvir + Velpatasvir) і "Ледіпасвір" + "Софосбувір" (Ledipasvir + Sofosbuvir).

До нацпереліку внесено препарат для проведення йодної профілактики в разі виникнення радіаційної аварії "Калій йодид", вакцину від сезонного грипу, а також низку препаратів для лікування біполярних і депресивних розладів.

Розширено також перелік препаратів від гіпертонії.